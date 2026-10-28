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Gündem Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik İTO Meclis Üyeliğine yeniden seçildi
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Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik İTO Meclis Üyeliğine yeniden seçildi

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Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik İTO Meclis Üyeliğine yeniden seçildi

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, İstanbul Ticaret Odası’nın 22. Dönem Organ Seçimleri kapsamında gerçekleştirilen 49. Grup Toprak Ürünleri Meslek Komitesi seçimlerinde yeniden İTO Meclis Üyesi ve Meslek Komitesi Üyesi seçildi. Seranit’i temsilen seçimlere katılan Çelik, yeni dönemde de yapı ve toprak ürünleri sektörünün gelişimine katkı sunmak ve sektör temsilcilerinin çalışmalarını İTO çatısı altında sürdürmek üzere görev alacak.

İstanbul Ticaret Odası'nın 27 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 22. Dönem Organ Seçimleri'nde, 49. Grup Toprak Ürünleri Meslek Komitesi için sandık başına gidildi. Seranit'i temsilen aday olan Ahmet Çelik'in yer aldığı liste seçimleri kazanırken Çelik, İTO Meclis Üyeliğine ve Meslek Komitesi Üyeliğine yeniden seçildi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞİMİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Seçim sonuçlarını değerlendiren Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Bize güvenen, destek veren tüm sektör temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Odası 22. Dönem Organ Seçimleri'nde, 49. Grup Toprak Ürünleri Meslek Komitesi'nde elde ettiğimiz bu sonuçtan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni dönemde sektörümüzün gelişimi, üretim gücümüzün artırılması ve karşılaştığımız sorunların ortak akılla çözülmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu vesileyle seçim sürecine katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, sonuçların sektörümüz, İstanbul iş dünyası ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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