Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

Bu doğrultuda, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, indirim oranlarının gerçeği yansıtması ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle, gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması, indirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, 'yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5' gibi birden fazla indirim oranının birlikte belirtilmesi suretiyle tüketicilerin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması, sadakat programları ve koşullu satış uygulamalarına ilişkin kampanya iletişimlerinde indirimli satış reklamlarına yönelik kurallara uyulmaması, reklamlarda sunulan ana vaat ile bu vaadin istisnaları arasında uyumsuzluk bulunması, tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek istisnai koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere güçlükle erişilebilecek şekilde yer verilmesi, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanlığımız, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürerek tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari uygulamalara geçit vermemektedir" denildi.