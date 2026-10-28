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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılmasını ve mağdur edilmesini önlemek amacıyla indirim reklamlarının tüm mecralarda sıkı denetim altında tutulduğunu açıkladı.

#1
Foto - Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kasım ayı boyunca yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, indirimli satış reklamlarının Ticaret Bakanlığı tarafından resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikayetleri doğrultusunda titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, "Tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında, reklamın yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında idari para cezası uygulanabiliyor. 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar güncellenerek tüketicilerin daha etkin korunması ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması hedeflenmiştir.

#2
Foto - Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

Bu doğrultuda, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, indirim oranlarının gerçeği yansıtması ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle, gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması, indirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, 'yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5' gibi birden fazla indirim oranının birlikte belirtilmesi suretiyle tüketicilerin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması, sadakat programları ve koşullu satış uygulamalarına ilişkin kampanya iletişimlerinde indirimli satış reklamlarına yönelik kurallara uyulmaması, reklamlarda sunulan ana vaat ile bu vaadin istisnaları arasında uyumsuzluk bulunması, tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek istisnai koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere güçlükle erişilebilecek şekilde yer verilmesi, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanlığımız, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürerek tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari uygulamalara geçit vermemektedir" denildi.

#3
Foto - Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

TÜKETİCİLERE UYARI: Kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları ve bilinçli alışveriş yapabilmeleri amacıyla bazı noktalara dikkat etmelerinin önem arz ettiği işaret edilerek, şu uyarılarda bulunuldu: "Fiyat araştırması yapın, yalnızca indirim vaadine bakarak alışveriş yapmak yerine, satın almayı düşündüğünüz ürünün farklı satıcılardaki ve satış kanallarındaki fiyatlarını karşılaştırın. Fiyat geçmişini kontrol edin; ürünlerin güncel fiyatlarını ve indirim öncesindeki fiyatlarını karşılaştırarak sunulan indirimin gerçekliğini değerlendirin. İnternet sitelerinin güvenilirliğini araştırın; özellikle sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan internet sitelerinin güvenlik unsurlarını ve güvenilirliğini kontrol edin. SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik uygulamalarına dikkat edin. Kampanya koşullarını inceleyin, reklamlarda belirtilen ana vaadin yanı sıra istisnaları, sınırlamaları ve kampanyanın geçerli olduğu koşulları da okuyun. Aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olun, internet siteleri ve mobil uygulamalarda tüketicileri istemedikleri işlemlere yönlendirebilecek ara yüz ve tasarımlara karşı temkinli davranın. Ek ücretleri kontrol edin; ödeme aşamasında ürün fiyatına ek olarak yansıtılabilecek hizmet, teslimat ve benzeri ücretleri inceleyin. Kişisel ve finansal bilgilerinizi koruyun; banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi yalnızca güvenilir platformlarda paylaşın. Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olun; gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli davranın."

#4
Foto - Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

'İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK': Tüketicilerin, karşılaştıkları aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini Reklam Kurulu'na iletebileceği belirtilerek, "Başvuru ve bilgilendirme sayfasına 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarının korunması, alışveriş süreçlerinde şeffaflığın sağlanması ve dürüst ticari uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamları mecra ayrımı gözetilmeksizin yakından takip edilecek; tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan ve mevzuata aykırılık teşkil eden reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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