Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip

TÜKETİCİLERE UYARI: Kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları ve bilinçli alışveriş yapabilmeleri amacıyla bazı noktalara dikkat etmelerinin önem arz ettiği işaret edilerek, şu uyarılarda bulunuldu: "Fiyat araştırması yapın, yalnızca indirim vaadine bakarak alışveriş yapmak yerine, satın almayı düşündüğünüz ürünün farklı satıcılardaki ve satış kanallarındaki fiyatlarını karşılaştırın. Fiyat geçmişini kontrol edin; ürünlerin güncel fiyatlarını ve indirim öncesindeki fiyatlarını karşılaştırarak sunulan indirimin gerçekliğini değerlendirin. İnternet sitelerinin güvenilirliğini araştırın; özellikle sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan internet sitelerinin güvenlik unsurlarını ve güvenilirliğini kontrol edin. SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik uygulamalarına dikkat edin. Kampanya koşullarını inceleyin, reklamlarda belirtilen ana vaadin yanı sıra istisnaları, sınırlamaları ve kampanyanın geçerli olduğu koşulları da okuyun. Aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olun, internet siteleri ve mobil uygulamalarda tüketicileri istemedikleri işlemlere yönlendirebilecek ara yüz ve tasarımlara karşı temkinli davranın. Ek ücretleri kontrol edin; ödeme aşamasında ürün fiyatına ek olarak yansıtılabilecek hizmet, teslimat ve benzeri ücretleri inceleyin. Kişisel ve finansal bilgilerinizi koruyun; banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi yalnızca güvenilir platformlarda paylaşın. Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olun; gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli davranın."