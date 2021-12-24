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Sağlık Sinovac omicron varyantına karşı etkili mi?
Sağlık

Sinovac omicron varyantına karşı etkili mi?

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Sinovac aşısının Omicron varyantına karşı koroyuculuğunun az olduğunu belirterek, bir doz da Biontech tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:01:00 -
Sinovac omicron varyantına karşı etkili mi?

 YENİ AKİT  ANKARA 

ABD’deki Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüsün Omicron varyantına karşı sinovac aşısının koroyuculuğunun az olduğunu belirterek bir dozda biontech olunması tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs salgının Dünya genelinde yayılmasının ardından başta ABD olmak üzere tüm gelişmelerini takip eden ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, salgın ve önlemleri ile ilgili Türkiye’den sorulan sorulara sosyal medya hesabından cevap vererek tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

ABD’deki Türk bilim insanı Prof. Dr. Unutmaz, omicron varyantına karşın Sinovac aşısının koroyucu olup olmadığı şeklindeki soruya, “Bu devamlı soruluyordu, son çalışmalarda 3 doz Sinovac aşısının da Omicrona karşı koruyuculuğunun az olduğu anlaşıldı. Bu durumda, 3 doz Sinovac olanların bir doz da Biontech olması tavsiye edilir-özellikle yaşlı ve riskli gruplarda 3 ay sonra mutlaka 4.doz, buna izin var mı?” tavsiyesinde bulundu.

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