Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 50 milyona yakın aşı uygulandı. Aşı olmak isteyenler ‘Sinovac aşısının yan etkisi var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sinovac baş ağrısı yapıyor mu?

Sinovac aşısının yan etkisi var mı? Çin aşısı baş kas ağrısı yapıyor mu?

Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır. Ülkemizde şimdiye kadar Sinovac aşısı yaptıranlardan ciddi bir yan etki bilgisi alınmadı. Genellikle bu aşının ardından enjeksiyon yapılan kolda hafif bir ağrı gözleniyor. Ayrıca yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, ishal ve ateş gibi belirtiler de aşının yan etkileri arasında bulunuyor.

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit, "Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60’ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor” dedi.