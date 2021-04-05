  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaş, İmamoğlu'na isyan etti: Gerçekten büyük rezalet!

Korkutan uyarı! Bunu yapmadan sakın dışarı çıkmayın

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan büyük alçaklık: TRT’de canlı yargılayacağız!

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı yeni tehdit: Türkiye, S-400'lerden başka Rus silahı almazsa...

Enerji arama ve tarama faaliyetlerine hız veriliyor! Dördüncü gemi için çalışma başlatıldı

Fazıl Say CHP'yi fena bombaladı: Korkaksınız kazanamazsınız!

104 amiralin bildirisine en çok onlar sevindi! 'Türkiye'de kılıçlar çekildi'

2 bin 400 yıllık lahit kapağı açıldı! Heyecanlandıran kazıdan bakın ne çıktı

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu özentisi! Bildiriyi önce kınadı sonra...

Ukrayna sınırına Pantsir gönderdiler! Donbas'ta tansiyon iyice yükseldi
Sağlık Sinovac aşısının yan etkisi var mı?
Sağlık

Sinovac aşısının yan etkisi var mı?

Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde iki ayrı aşı uygulanıyor. Vatandaşlar aşıları kendileri seçebiliyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi aşının hangi yan etkileri olduğunu araştırıyor. Peki, Çin aşısının yan etkileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:33:00 -
Sinovac aşısının yan etkisi var mı?

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Vatandaşlar Çin aşısının bir yan etkisinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, Sinovac aşısının yan etkisi nedir?

Sinovac aşısının yan etkisi var mı?

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Sinovac aşısının bağışıklık yanıtına ilişkin bir araştırma yaptı. Söz konusu araştırmanın ardından önemli açıklamalar yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Her iki cinsiyette de yeterli yüzde bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edilmiştir. Etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29,5, erkeklerde yüzde 18,6 olurken, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde ise yüzde 95,7 olarak saptandı. Bu sonuçlar, ülkemizde ağırlıklı olarak uygulanan COVID-19 inaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunu garanti etmez. Kişisel korunma önlemleri hiç taviz verilmeden sürdürülmelidir. Bu araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan istenmeyen aşı yan etkileri, kabul edilebilir sınırlar içindedir" denildi.

Aşı uygulamasından sonra şimdiye kadar yaşanana çok ciddi bir yan etki bildirilmedi. Bazı kişilerde baş ağrısı, yorgunluk ve kolda şişlik görülebiliyor.

BioNTech aşısının yan etkileri neler? Hangi aşı daha iyi?
BioNTech aşısının yan etkileri neler? Hangi aşı daha iyi?

Sağlık

BioNTech aşısının yan etkileri neler? Hangi aşı daha iyi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korkulan oldu! Silahlar patladı
Dünya

Korkulan oldu! Silahlar patladı

Rusya ile Ukrayna sınır hattında kriz devam ederken sabah saatlerinde el bombaları ve silahların ateşlendiği bilgisi bölgeye yakın kaynaklar..
Siyaset

"Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle kovulmuştu... CHP'den ödül!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan anaokulu öğretmeni, CHP tarafından müdür olarak a..
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı yeni tehdit: Türkiye, S-400'lerden başka Rus silahı almazsa...
Dünya

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı yeni tehdit: Türkiye, S-400'lerden başka Rus silahı almazsa...

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklama yaptı. Jeffrey, ABD'nin S-400 k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay