Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi!
Çin İstanbul Başkonsolosluğu, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin, 'bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği' yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi.
'Hiçbir zaman böyle bir açıklama yapılmadı'
Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti." denildi. Yalan haberlere tepki gösterilen açıklamada, "Gerçek; temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'ye gelen aşı 2 hafta analiz edilecek
Türkiye'ye Çin'den getirilen Sinovac firmasının ürettiği Kovid-19 aşılarından alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz sonucunda uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı.