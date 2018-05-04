Sinop'un Durağan ilçesinde otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Arif Karaaslan'ın (43) kullandığı 34 LT 1160 plakalı otomobil, Durağan-Saraydüzü karayolunun Alpaşalı köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana devrildi. Araçta bulunan Mustafa (38) ile bir yaşındaki kızı Zümranur Gezer, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve eşi Sahre Karaaslan (43) ile Şükran ve Ramazan Gezer, 112 Acil Servis ekiplerince çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Otomobildeki iki ailenin İstanbul'da yaşadıkları ve memleketleri Sinop'un Durağan ilçesine gittikleri öğrenildi.