Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Ayancık ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların adresleri belirlendi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 190 gram esrar, 7 gram eroin ile esrar kullanım ve öğütücü aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.