Sinop’ta tuhaf kavga! 'Ben evimin önünde minare istemiyorum!'

Türkiye’nin en uç noktası Sinop’ta sahile yapılan küçük bir cami minaresi tartışmalarının gerginliği bitmedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN FENERLE ÇAĞRI YAPILDI!

Sinop’ta her gün giderek gerginliğe neden olan cami minaresi sorunu devam ediyor.TOKİ’nin yaptığı caminin minaresi bir gün önce görevlilere müdahale edilmesi sonucu yerine konulamamıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden STK eski başkanlarından Nihat Önder bir açıklama yaparak, minare konusunu yeniden gündeme getirdi.

SAHİLE GELEN KÜÇÜK KALABALIK AÇIKLAMA YAPAMADAN DAĞILDI!

Bu çağrı sonrası caminin olduğu yere ellerinde Türk Bayrağı ve fener ile küçük bir kalabalık geldiği görüldü. Kalabalık, basın açıklaması izni olmaması ve aralarında anlaşmazlık yaşanması üzerine sessizce dağıldı. Kalabalığın ellerindeki fenerlerle, ”Belediye başkanı nerede?” şeklinde konuşarak dağılmasından sonra, “Fındık Ali” lakabı ile tanınan Ali Yalçın adlı bir kişi minarenin konulacağı yere geldi. Sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kişinin sorularını yanıtlayan Ali Yalçın adlı kişi, cami yapılmasına karşı olmadığını ancak minarenin konulmasını istemediğini söyledi.

“BEN EVİMİN ÖNÜNDE CAMİ İSTEMİYORUM!”

Ali Yalçın adlı Sinop sakini kişi ilk çekilen videoda minarenin konulacağı yerin içine girerek, ”Bu projede minare yok. Caminin projesi yok. Ben buna karşıyım. Ben vatandaş olarak buraya minare dikilmesini istemiyorum. Bize vatandaş olarak sunulan verilen proje de buradaki imareler yok. Burda cami mescit yok. Hiç bir şey yok. Ben camiye, mescide karşı değilim. Yapmak istiyorlarsa denizi dolduracaklar, gidecekler valinin evinin önüne bin kişilik cami yapacaklar. Ben diyim gari. Yapacak bir şey yok. Gaye cami yapmaktansa döksünler oraya proje sıkıntı yok. Ben evimin önünde cami istemiyorum kardeşim. Bu kadar basit. Buradaki oteli neden yıktınız ki o zaman? Otelin bana bir derdi yoktu ki.” dedi. Yalçın’ın bu konuşması sorasında video çeken kişinin ”Herhalde çay bahçeleri yapılması için yıktılar gibi geliyor bana!” şeklinde araya girmesi dikkati çekti. ”Fındık Ali” lakaplı aynı kişi konuşmasının sonunda ”Ben bu camiyi istemiyorum kardeşim. Cami değil minareyi istemiyorum.” dedi.

“BÜTÜN SAĞDUYULU SİNOPLULARI BURAYA ÇAĞIRIYORUM!”

Aynı kişi canlı yayınlandığı ifade edilen ikinci videodada, ”Sinoplular, TOKİ projesi adı altında burada Yenimahalle’de cami yapılıyor. Bu projede cami yok. Bende Yenimahalle oturanı olarak bu projeye karşıyım. Ve şuanda da minare koymaya geldiklerinde minarenin konulmasını engelledim. Bütün sağduyulu Sinopluları buraya çağırıyorum. Gelsinler burada minarenin konulmasını seyretsinler, engel olsunlar.” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sırada canlı yayını yapan kişi, ”Şimdi ne oldu? Toplayıp gidelim dediler herhalde geçici olarak herhalde?” diye soru sorar gibi konuştu. Yalçın bunun üzerine "Projeleri yok zaten yalan. Projesi olan adam gelir diker bunu. Projeleri olmadığı için kaptı kaçtı yapmak istiyorlar. Ben de vatandaş olarak karşıyım. Ben camiye karşı değilim, cami yapabilirler. Yenimahalle de denizi doldursunlar bin kişilik cami yapsınlar. Ben herkesten imza toplayıvereyim. Eğer bu kadar cami istiyorlarsa sıkıntı yok. Ama buradaki projede cami yok. Ben buna karşıyım.” diyerek konuşmasını bitirdi.