Sinop'ta patlayan su borusu trafiği felç etti!

Sinop'ta meydandaki yolda su borusunun patlaması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.



KEPÇE DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU!



Olay, Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Yoldan boru patlaması nedeniyle su fışkırmaya başladı. Bu nedenle yolun bir şeridi araç trafiğine kapatıldı. Boruyu tamir etmek için gelen ekibin yolda çalışma yaptığı kepçe, devrilmekten son anda kurtuldu. Ekiplerin patlayan borunun tamiri için yaptığı çalışma sürüyor.