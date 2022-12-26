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Yerel Sinop’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Sinop’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sinop’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:37:00 -
Sinop’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sinop’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Heyamola Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.'nin kullandığı 57 AAP 152 plakalı kamyonet ile E.Ü. hakimiyetindeki 57 KC 233 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araç şoförleri E.Ü., A.B. ve yanında bulunan yolcu M.Y. yaralandı.
Kamyonet sürücüsü A.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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