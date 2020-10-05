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Aktüel Sinop'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Sinop'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:27:23 -
Sinop'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Atabey'in kullandığı Durağan Belediyesine ait 57 JA 289 plakalı kamyon, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ramazan Doğmuş idaresindeki 55 AHD 543 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 16 yaşındaki Serkan Gürel, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürel'in cenazesi incelemenin ardından aynı hastanede morga konuldu.

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