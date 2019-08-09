Sinop’ta ot yangını Sinop’ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.

Sinop’ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.

Ada Mahallesi’ne bağlı Sis Düdüğü mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahale etti. Alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından, otların arasında bir küçükbaş hayvan ölüsü bulundu.

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