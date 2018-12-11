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Sinop'ta ölü sayısı artınca, inceleme başlattılar

Sinop'ta yakın zamanda sahile vuran 3 yunus ölüsü üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

11 Aralık 2018 Salı 16:36
Sinop'ta ölü sayısı artınca, inceleme başlattılar

Sinop'ta, 3 ölü yunus sahile vurdu. Yunuslardan örnek alan yetkililer, ölümlere ilişkin inceleme başlattı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yaptığı açıklamada, bölgede zaman zaman ölü yunusların karaya vurduğunu söyledi.

Yunusların ölümlerinde birden fazla faktörün etkili olabileceğini, yunuslarda hastalık ve balıkçılık faaliyetlerine bağlı nedenlerden dolayı da ölümlerin olabildiğini belirten Özsandıkçı, şunları aktardı:

"Yunuslar, doğal ölümlerin yanı sıra bu dönemde çoğunlukla balık ağlarına takılmak suretiyle ölebiliyorlar. Yunuslar sonuçta küçük balıklarla besleniyorlar. Balıkçıların ağlarına takılmaları çok normal bir durum. Av sezonu devam ettiği sürece ölümler zaman zaman olabilir. Hastalığa bağlı doğal ölüm yaşayan yunuslar da oluyor. Bizim açımızdan yunus ölümlerinde şu an olağanüstü bir durum söz konusu gözükmüyor."

Uğur Özsandıkçı, yunusların kesin ölüm nedeninin bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağını da kaydetti. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak da yaşanmasını istemediklerini ancak yunusların ağlara takılarak ölebildiklerini, buna alınacak herhangi bir önlem de olmadığını aktardı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:36
  1. Sinop
  2. Kastamonu
  3. Yunus ölümleri
  4. inceleme başlatıldı

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