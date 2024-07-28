  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

S-400'leri ateşlediler! Türkiye'ye alçak muamele

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandallar zinciri! LGBT propagandasına izin verip başörtüsünü yasakladılar

Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Eurofighter CEO'su 'skandalı' ilk kez açıkladı: Almanya bu yüzden Türkiye'ye satışı engelliyor

Norhtrop Grumman’dan milyar dolarlık E-2D Hawkeye satışı: ABD, kritik silahı kendi şirketinden almaya başladı!

CHP itiraz etmişti! Tezkere kabul edildi! TSK 2 yıl daha görev yapacak

Önce Suudi Arabistan sonra Prens Selman'ın fotoğrafını çıkardı! İstanbul'da maalesef ilginç anlar

F-35 ve F-16'ları vermeyen ABD, kritik silahı Türkiye'den almaya başladı! 50 bin tane sipariş verdiler

Bir türlü anlaşılamadı ve Ali Koç 10 milyon euroya transferi bitirdi! Hemen verelim diyecekler mi?

Fransızlar peynir ekmek gibi Türkiye'den şirket toplamaya başladı! Şimdi de Türk devine ortak oldular
Yerel Sinop’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.
Yerel

Sinop’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2024-07-28 06:26:54 - 2024-07-28 06:26:53
Sinop’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Sinop-Boyabat yolunun 39. kilometresi Üzümlü mevkisinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.S.’nin (38) kullandığı 57 ABC plakalı kamyon Sinop istikametine seyir halindeyken araç baskı balata arızası verdi.

Boyabat istikametine dönüş yapan kamyon, yol üzerinde durdu. Boyabat istikametine seyir halinde bulunan Ş.Y. (46) idaresindeki 34 FU plakalı otomobil de park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.Y., otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. (45), M.K. (39) ve Ç.K.(22) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Sinop-Samsun yolu Şişecam mevkisinde 00.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.’nin kullandığı 57 AS 690 plakalı otomobile, B.Y. idaresindeki 57 KE 275 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.B. ve T.D hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23