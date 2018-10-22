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Sinop'ta mantar ararken kaybolan çift aranıyor!

Mantar toplamak için ormanlık alana giden ve kaybolan çift 155'i arayarak yardım istedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:11
Sinop'ta mantar ararken kaybolan çift aranıyor!

Ormanlık alana mantar toplamak için giden Ayten ve Fevzi Başar çifti kayboldu. 155’i arayan çift yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri çiftin bulunması için çalışma başlattı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ikisi de 69 yaşında olan Ayten ve Fevzi Başar çifti mantar toplamak için kent merkezindeki Akliman mevkiine geldi. Buradaki ormanlık alanda mantar toplamaya başlayan çift, yollarını kaybettiklerini fark etti. Ormanda kaybolan çift yollarını bulamayınca saat 18.00 sıralarında 155’i arayarak yardım istedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bulundukları bölgeyi tarif etmekte güçlük çeken çiftin yerinin tespit edilmesi için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak çiftin bölgeye geldiği 06 AF 8755 plakalı otomobile ulaştı. Cep telefonu ile çift ile sürekli irtibat kuran ekipler bölgeyi karış karış aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmasına Sinop Offroad Kulübü üyeleri de katıldı. Çiftin bulunması için başlatılan arama, kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:11
  1. polis
  2. jandarma
  3. Sinop

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