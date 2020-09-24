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Aktüel Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası
Aktüel

Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:03:34 -
Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

SİNOP (AA) - Sinop’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlangıcından bu yana tedbirlere uymayan 2 bin 44 kişiye, 1 milyon 457 bin 656 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında ilgili kurumlarca yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, salgının başından bugüne 2 bin 44 kişinin alınan tedbirleri ihlal ettiğinin belirlendiği aktarılarak "Bu kapsamda söz konusu 2 bin 44 kişiye toplam 1 milyon 457 bin 656 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 2 bin 874 kişiye uyarı cezası, 42 iş yerine de 27 bin 494 lira para cezası verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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