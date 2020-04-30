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Aktüel

Sinop'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:29:04 -
Sinop'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye para cezası verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 30 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu ayrıca sosyal mesafe kuralının gözetilmesinin zorunlu olduğu anımsatıldı.

İl genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bunlara aykırı davrananlar hakkında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda bin 30 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kentte 98 bin 245 maske dağıtıldığı, 7 bin 573 vatandaşın ise çeşitli taleplerinin Vefa Sosyal Destek gruplarınca yerine getirildiği kaydedildi.

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