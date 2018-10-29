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Sinop'ta kaybolan çocuklar Vezirköprü'de bulundu

Boyabat ilçesinde dün kaybolan iki öğrenci, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:09
Sinop'ta kaybolan çocuklar Vezirköprü'de bulundu

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Hamit Tekin Ortaokulu 7. sınıfı öğrencisi Y.E.(13) ile 8. sınıf öğrencisi A.Ç.(14), 24 Ekim Salı sabahı okula giderek bir daha evlerine dönmedi. Ailelerinin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis arama çalışması başlattı. Kayıp diye aranan öğrenciler Samsun Vezirköprü’de ortaya çıktı. Vezirköprü Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan çocuklar, Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:09
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