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Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara geldi

Sinop’ta sezonunun ilk palamutları tezgahlara geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:19
Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara geldi

Sinop’ta sezonunun ilk palamutları tezgahlara geldi.


Av yasağının kalkmasının ardından Karadeniz’e ağ atan balıkçı tekneleri, sezon başında avlamayı beklediği palamudu yakalayamaması, balıkçı tezgahlarını kötü etkilemişti. Çaparacıların avlarına yakalanan palamutlar, balıkçıları sevindirdi. Sezonun ilk palamutları tezgahlara geldi. Yakalanan ilk palamutların ardından balıkçılar, sevinerek palamut sezonunun açıldığını ifade etti.


Yakalanan palamutlar, boyutuna göre 10 TL ve 15 TL’den tezgahlarda satışa sunuldu.


Sinoplu balıkçı Selami Mete konuşmasında, “Sinop’ta palamut sezonu başlamış bulunmakta. Çaparacılar günde 30’a yakın palamut getiriyorlar. Av sezonumuz geç de olsa iyi başladı. Devamının gelmesini ümit ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:19
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