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Sinop'ta iki ilçeye uygulanan seyahat kısıtlaması yarın sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:12:37 -
Sinop'ta iki ilçeye uygulanan seyahat kısıtlaması yarın sona erecek

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ilçeye uygulanan seyahat kısıtlaması yarın sona erecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği Boyabat ve Durağan ilçelerine seyahat yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Kararın kurul tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Durağan ve Boyabat ilçelerimize yönelik seyahat kısıtlaması yarın saat 08.00 itibarıyla sona erecektir." bilgisi paylaşıldı.

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