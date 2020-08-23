  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı
Aktüel

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:37:15 -
Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak balıkçı teknesiyle karaya çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren ve yaşları küçük olduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!
Gündem

Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!

Dünyanın en büyük bankalarından birinde ‘gözlerimizi yaşartacak’ bir açıklama geldi. Batı dünyasından, Türkiye için hiçbir olumlu söylem gel..
FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!
Gündem

FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonunun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen..
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile S-400'lerin ek sevkiyatı konusunda görüşmeye ve hemen gönderimini sağlamaya hazır..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı