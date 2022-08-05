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Gündem Sinop'ta büyük panik! Herkes mayın sandı ama bakın ne çıktı
Gündem

Sinop'ta büyük panik! Herkes mayın sandı ama bakın ne çıktı

Sinop sahilde görülen yuvarlak cisim büyük paniğe neden oldu. Mayın sanılan cismin azot tankı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 18:41:00 -
Sinop'ta büyük panik! Herkes mayın sandı ama bakın ne çıktı

Sinop’ta sahilde görülen cisim panik oluşturdu. Cismin füze yapımında kullanılan azot tankı olduğu tespit edildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezi stat sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren vatandaşlar yuvarlak bomba benzeri bir cisme rastlayınca durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak cismi kontrol etti. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen cismin Rus menşeili füzelerde soğutma amaçlı kullanılan azot tankı olduğu anlaşıldı.

Cisim sahil güvenlik ekipleri tarafından teslim alındı.

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