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Aktüel

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:09:53 -
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize giren biri çocuk 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren biri çocuk 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı.

Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma vakalarının artması üzerine, deniz polisi bölgede denize girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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