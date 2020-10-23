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Aktüel Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:06:29 -
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vakaları görülen merkeze bağlı Sarıkum köyünde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, mahalleye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Kurul tarafından Akbaş köyü Merkez Mahallesi'nde daha önce alınan karantina uygulamasının ise sona erdirildiği ifade edildi.


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