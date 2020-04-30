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Aktüel

Sinop'ta bir kadın ineğini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:46:18 -
Sinop'ta bir kadın ineğini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, bir kadın üç ineğinden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Boyabat ilçesinde çiftçilikle uğraşan 8 çocuk, 23 torun sahibi Keziban Düşkün (68), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine, ahırında beslediği üç ineğinden birini satarak kampanyaya destek olmaya karar verdi.

Düşkün, açık artırma usulü ile satışa çıkardığı ineğinden elde ettiği 5 bin liralık geliri kampanya hesabına yatırdı.

Keziban Düşkün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyadan haberi olur olmaz destek vermeye karar verdiğini söyledi.

Yedi sene önce eşini trafik kazasında kaybettiğini anlatan Düşkün, "O, çok hayırseverdi, sıkıntısı olanlara hep destek olurdu.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını duyunca aklıma hayırsever eşim geldi. O yaşasaydı bu kampanyanın yanında olurdu diye düşündüm, duygulandım. Ahırdaki bir ineğim rahmetli eşimin hayrına olsun, dedim. Sorduk araştırdık, devlet ineği alamaz, sat parasını ver dediler. Cumhurbaşkanımıza böyle bir kampanya başlattığı için teşekkür ediyorum, sizin aracılığınızla selam gönderiyorum." dedi.


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