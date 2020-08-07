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Aktüel

Sinop'ta alaca baykuş 4 ay sonra doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:26:54 -
Sinop'ta alaca baykuş 4 ay sonra doğaya salındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta vatandaşlar tarafından doğada bulunan yavru alaca baykuş, 4 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer, Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çalışmalar hakkında Milli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'ten bilgi alan Karaömeroğlu, merkezde tedavileri devam eden yaban hayvanları ile ilgilenerek bazılarını besledi.

Kentte ormanlık alanda vatandaşlarca bulunarak merkeze getirilen ve 4 aydır rehabilite edilen alaca baykuşu doğaya salan Karaömeroğlu, çalışmalarından ötürü merkezdeki görevli veteriner hekimlere ve idari personele teşekkür etti.

Programda, merkezde yetiştirilen sülünler de doğaya bırakıldı.


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