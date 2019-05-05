Sinoplu güreşçi Mehmetbeyoğlu Avrupa ikincisi oldu Sinoplu Muhammet Ali Mehmetbeyoğlu Avrupa Yağlı Güreş Turnuvası’nda ikinci oldu.

Sinoplu Muhammet Ali Mehmetbeyoğlu Avrupa Yağlı Güreş Turnuvası’nda ikinci oldu.

Türkiye’yi temsilen 6 sporcunun katıldığı turnuvada Sinoplu milli güreşçi Muhammet Ali Mehmetbeyoğlu, Alman, İran ve Yunan rakibini yenerek finale yükselmeyi başardı ve finalde iki Türk karşı karşıya geldi. Eski Avrupa şampiyonu Mikail Keser ile final müsabakası gerçekleştiren Mehmetbeyoğlu, müsabaka boyunca gösterdiği üstün çabaya rağmen rakibine yenilerek Avrupa ikinciliğini elde ettti.

Turnuva bitiminde Avrupa ikincisi olan Mehmetbeyoğlu bir miktar para ödülünün ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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