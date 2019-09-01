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Sinoplu balıkçılar ilk gün satışlardan memnun

Balık av yasağının bugün kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "vira bismillah" diyerek ağ atan Sinoplu balıkçılar, denizden umduklarını buldu.

01 Eylül 2019 Pazar 16:20
Sinoplu balıkçılar ilk gün satışlardan memnun

Balık av yasağının bugün kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "vira bismillah" diyerek ağ atan Sinoplu balıkçılar, denizden umduklarını buldu.


Balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte Sinop’ta balıkçılar denize açıldı. Palamudun olmadığını belirten balıkçılar, bu sene hamsinin çok olmasını beklediklerini ve şu anda memnun olduklarını dile getirdiler. Balıkçı İsmail Değer, “Balık sezonumuz açıldı. 1 Eylül itibariyle vira bismillah dedi kayıklarımız. Görünen o ki denizlerimizde şu an palamutta bir sıkıntı var. Palamut yok. Ama diğer trolcularımız barbun, istavrit, mezgit tutuyorlar. Şu anda da tezgahlarımızda sabahtan beri mezgitlerimiz vardı. Bitti. İnşallah hayırlı olur diyoruz.Bütün teknelerimize de başarılar diliyoruz. Şu anda ilk gün itibari ile sezondan memnunuz. Bizim teknelerimiz sağ olsunlar balıkları tuttular. Bugün 10-15 kasa mezgit, istavrit aldık. Şu anda memnunuz. Ayrıca kendi kayığımızla yapmış olduğumuz görüşmede palamudun olmaması ve Karadeniz Ereğli’de birçok gırgır teknelerinin hamsi tuttuğu ihbarı üzerine biz de kendi gırgır kayığımıza hamsi ağlarını koyduk. Büyük ihtimalle bu sene hamsi çok olacak. Halkımız bol bol hamsi yiyecek” dedi.


İsmail Değer, mezgiti ve istavriti 10 TL’den sattıklarını da belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:20
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