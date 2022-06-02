Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; Doçent unvanını aldıktan sonra yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları (6 adet) taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları (4 adet) taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ve Adayın belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesi ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları (4 adet) taşınabilir belleğe aktararak ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 02.06.2022 - 16.06.2022 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

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