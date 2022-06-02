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Ekonomi Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 13:42:00 -
Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların,   657   sayılı   Kanunun   48’inci   maddesindeki,   Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör    Kadrosuna    Başvuracak    Adayların;    Doçent    unvanını    aldıktan    sonra yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir)  adet  fotoğraf  olmak  üzere;  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Doçentlik Belgesi  ve  Sinop  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığının  internet  adresinden  temin  edilen Akademik  Değerlendirme  Formunu  doldurarak  yayın  listesi  ile  birlikte  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını  kapsayan  1  adet  fiziki  dosya  ile  birlikte  ilgili  evrakları   (6  adet)  taşınabilir  belleğe aktararak    Personel    Daire    Başkanlığına    şahsen    veya    posta    yoluyla    müracaat    etmeleri gerekmektedir.

2-Doçent  Kadrosuna  Başvuracak  Adayların;  Başvurdukları  birim  ve  anabilim  dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi  ve  Sinop  Üniversitesi  Personel  Daire Başkanlığının  internet  adresinden  temin  edilen  Akademik  Değerlendirme  Formunu  doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili  evrakları  (4  adet)  taşınabilir  belleğe  aktararak  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri  1 (bir) adet  dilekçe   ve  Adayın belirlediği  3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine  ait  dilekçesi  ile  birlikte  1  (bir)  adet  fotoğraf  olmak  üzere;  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin  edilen  Akademik  Değerlendirme  Formunu  doldurarak  varsa  yabancı  dil  başarı  belgesi eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte  ilgili  evrakları  (4  adet)  taşınabilir  belleğe  aktararak  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU   SÜRESİ:   Başvurular;   02.06.2022   -   16.06.2022   tarihleri   mesai   saatleri içerisinde  yapılacaktır. Posta  ile  yapılan  başvurularda  postada  meydana  gelecek  gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

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