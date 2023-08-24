Sinop Stadı'nın o özelliğine herkes hayran kalacak

SİNOP

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadyumu'nun kentin cazibe merkezi olması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop Dokuzoğlu Stadı'nın yerine 33 milyon TL yatırım ile yeni ve modern bir stat kazandırıldı. 2019 yılında inşaatına başlanılan stadyum, 10 bin seyirci kapasitesine sahip. 3 tarafı kapalı olarak inşa edilen stat, deniz manzarasıyla da dikkat çekiyor. Yapımı tamamlanan stadyumda atletizm pistleri de yer alıyor. Yeni stat, sahip olduğu imkanlarla Sinopspor'a güç katacağı gibi bölge ve çevre illerden spor kulüplerini de Sinop'a çekerek spor turizmini canlandıracak. Ayrıca Sinopspor'un profesyonel liglerde yer alması için bir enerji oluşturacak.



"En kısa zamanda Sinop halkına ve tüm futbol camiasına kazandıracağız"



Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı ve Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, yapımı tamamlanan stadyum inşaatında son durum hakkında bilgi verdi. Özhan, stadın yüzde 100 oranında bittiğini belirterek, “Stadımızın gerekli görüşmeleri yapıp aldığımız bilgilere göre yüzde 100'ü bitmiş durumda. Çizgiler çizildikten sonra stadımızın işi bitiyor. Kaleler yapıldı sadece çizgilerin çizilmesi kaldı. Şu anda yüzde yüzü bitiş durumda diyebiliriz. Stadı bakanlık yaptığı için teslim alma ortamı müteahhit firmayla onlar arasında oldu. Bakanlık, genel müdürlük bazında olduğu için onların teslim almasını bekliyoruz. Bu stadın içindeki eksiklikler fazla kalmadı. Yapıldıktan sonra belli bir sürede eksiklikler tamamlanıyor. Bunlar bir haftalık süre. Kumsal tarafına stadın daha sağlam olması adına fora kazıklar çakıldı. Orada bir sorun var bu bekleme o yüzden oluyor. İnşallah buraya kadar geldi bundan sonra da en kısa zamanda stadımızı tüm Sinop halkına ve tüm futbol camiasına kazandıracağız” dedi.



“Sinop adına burası bacasız fabrika olacak”



Stattaki seyirci kapasitesinin yaklaşık 10 bin kişilik olduğunu belirten Özhan, “Koltuk sayısı 7 bin 800 civarında ama stadyumlar biliyorsunuz bazen 10 bin kapasiteli olabiliyor. Yani 10 bine yakın insanımız burada bulunacak. Daha önceki yıllarda Türkiye Kupası maçlarında da bizim Sinopspor başkanlığı yaptığımız dönemde de İstanbul'dan, Ankara'dan Sinoplu futbolseverler buraya gelmişlerdi. İnşallah buralar güzel bir şekilde eski heyecanını da insanlara yaşatarak bu stadımızı en yakın zamanda açacağız. Burada Sinopspor'umuzun iyi bir ligde 3. Lig ve daha üst liglerde olması için mücadelemiz devam ediyor. Burası Sinop'a ve Sinop'un futbol kulüplerine hizmet verecek. Stadımız tribününden ışıklandırılmalarına varana kadar üst düzey bir konuma geldi. Aynı zamanda Sinopspor'umuz üst düzey liglerde mücadele ederken bu stadımız en güzel şekilde hizmet edecek. Burada Türkiye finalleri belki Süper Lig, 1. Lig karşılaşmalarını da oynatabileceğiz. İster istemez dışarıdan bir ekonomik destek olmuş olacağız. Seyirci gelecek, takımlar gelecek, otelde kalacak, restoranlarımızda yemek yiyecek, çay içecek, yani ilimize bu anlamda ekonomik olarak dışarıdan gelen bir paranın katkısı olmuş olacak. Burası sadece maç için değil konserler ve etkinlikler için de olacak. Burasını sadece maç anlamında düşünmeyin Sinop adına burası bacasız fabrika olacak” ifadelerini kullandı.