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Spor Sinop Şehir Stadı'nın yüzde 65'lik bölümü tamamlandı
Spor

Sinop Şehir Stadı'nın yüzde 65'lik bölümü tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24 milyon maliyetle 2019 yılında yapımına başlanan Sinop Şehir Stadı'nın yüzde 65'lik bölümünün tamamlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:33:00 -
Sinop Şehir Stadı'nın yüzde 65'lik bölümü tamamlandı

Denize 100 metre mesafede 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı içerisinde idari birimlerin yanı sıra tüm salon sporlarının yapılabileceği iki ayrı çok amaçlı salon da yer alıyor.

Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olması hedeflenen Sinop Şehir Stadı'nın 2022 yılında hizmete alınması bekleniyor.

Stat inşaatında incelemelerde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, çok kullanışlı bir biçimde inşa edilen stadın yüzde 65'lik bölümünün tamamlandığını söyledi.

En son teknoloji ile inşa edilen stadın tamamlandığında ülke ve Sinop sporuna önemli katkılar sunacağını vurgulayan Karaömeroğlu, "İnşallah stadımızın tamamlanmasıyla kentimizin spor altyapısı da tamamlanmış olacak. Bu statla birlikte aynı zamanda kentimiz tüm ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır hale geliyor. İnşallah gelecek yıl yapımı tamamlanacak stadımızı Karadeniz'in incisi Sinop'a kazandıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimize, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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