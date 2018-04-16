Sinop Milletvekili Maviş Durağan mesaisinde

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, İl Başkanı Ali Çöpçü ile hafta sonu mesaisinde Durağan’da vatandaşlarla buluştu, devam eden yatırımları yerinde inceledi, kurum ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

DURAĞAN YENİ YATIRIMLARLA İVME KAZANACAK

Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in Pazar günkü durağı Durağan oldu. Burada Ak Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, Ak Parti Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Ak Parti Durağan İlçe Başkanı Ahmet Usta ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, ilçe esnafları ve muhtarlarla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştiren Maviş, ilçede devam eden yatırımlar ve hayat geçecek yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Maviş burada yaptığı konuşmada, Durağan ilçesinin hayata geçen yeni yatırımlar ile büyük bir ivme kazanacağını belirtti.

Maviş Durağan programında, Muhtarlar Derneğini’de ziyaret ederek, Dernek başkanı ve yönetimi ile bir araya geldi. Maviş daha sonra, yeniden seçilen Durağan Esnaf Odası, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında istişarede bulundu.





Maviş, İlçede taziye ziyaretleri de gerçekleştirdi. Toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ve MHP Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Durağan'ın sevilen ve çalışkan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan'da yaptığı kısa sunum konuşmasında, ilçenin yıllardır çözülemeyen altyapı çalışmalarının çözüme kavuştuğunu, seçimden önce söz verdiklerinin yerine getireleceğini söyledi.