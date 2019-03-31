Sinop ilçelerinde son durum! Sinop'ta toplam 9 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Sinop'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Boyabat - Şefik Çakıcı - AK Parti Saraydüzü - Hasan Peker - AK Parti

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