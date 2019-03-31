Sinop ilçelerinde son durum!

Sinop'ta toplam 9 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti kazandı.
31 Mart 2019 Pazar 20:01
Resmi olmayan sonuçlara göre Sinop'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Boyabat - Şefik Çakıcı - AK Parti
Saraydüzü - Hasan Peker - AK Parti
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