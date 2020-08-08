Sinop Durağan'da ilginç görüntü! Vatandaş isyan etti

Yüksel Tokur yeniakit.com.tr

Sinop’un Durağan ilçesindeki Gökırmak Sosyal Tesislerinin önünde dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İddiaya göre; ilçede alkol alıp halkın huzurunu bozan bazı duyarsız şahıslar, 70'e yakın içki şişesini Gökırmak Tesislerinin yanında bulunan bir vatandaşın tarlasına attı. Benzer durum sürekli yaşandığı için isyan eden tarla sahibi vatandaş ise, topladığı içki şişelerini ana yolun iki tarafına sıralı olarak dizerek tepkisini dile getirdi ve farkındalık oluşturmak istedi.

İlçenin ileri gelenlerinden Emin Adıgüzel tarafından sosyal medyada paylaşılan ve dikkatleri üzerine çeken görüntüler, Durağanlılar başta olmak üzere vatandaşlardan büyük tepki gördü.

"Millet tarlasından bahçesinden mahsul toplar, bu kardeşimiz ise devamlı içki şişesi topluyor" diyerek olaya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise yetkilileri göreve davet etti.

Konuyla ilgili olarak vatandaşların tepkisi artarak devam ederken, resmi kurumlarca araştırma yapılıp yasal işlem gerçekleştirilmesi bekleniyor.