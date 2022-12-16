Sinisa Mihajlovic: Milan'ın eski hocası hayatını kaybetti! Sinisa Mihajlovic kimdir? Sinisa Mihajlovic hastalığı

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sırp teknik direktör ve unutulmaz futbolcu Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Mihajlovic, Mart ayında yeniden lösemi hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Mihajlovic, "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Sinisa Mihajlovic hastalığı

Sinisa Mihajlovic, ilk kez Temmuz 2019'da lösemi hastası olduğunu açıklamış ve yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından 2020'de iyileşmişti.

HASTALIĞI TEKRARLADI

Sırbistan'ın futbol efsanelerinden olan Mihajlovic, lösemi hastalığına ikinci kez yakalanmıştı.

SİNİSA MİHAJLOVİC KİMDİR?

Sinisa Mihayloviç, Yugoslav futbol antrenörü ve eski futbolcudur. Futbolcu olarak 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynamış, Sırbistan ve Karadağ (Yugoslavya) millî takımı için 9 gol atmıştır. Futbol ve teknik direktörlük kariyerini İtalya'da yaşadı. Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giyen Mihajlovic, teknik direktör olarak Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve Sporting Lizbon'da görev aldı. Sırp teknik direktör, lösemi hastalığının tekrarladığını ancak ilk seferki kadar şiddetli olmadığını söylemişti. Bir süredir lösemi tedavisi gören Sinisa Mihajlovic, bugün 53 yaşında hayatını kaybetti.