Sinirlioğlu’ndan BM adaylığı mesajı: “Ülkemin temsilcisi olarak değil, adayı olarak geldim”

Halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini yürüten Sinirlioğlu, seçilmesi durumunda bir ülkenin temsilcisi olarak hareket etmeyeceğini belirterek, “Tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağım. Bu, görevin tanımında yer alıyor. Görev tanımının gerektirdiğinden farklı bir tutum sergileyemem. Buraya ülkemin temsilcisi olarak değil, ülkemin adayı olarak geldim.” dedi.

“SONUÇ ÜRETEBİLEN BİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E İHTİYACIMIZ VAR”

Uluslararası toplumun zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Sinirlioğlu, çok taraflı kurumların önemine dikkat çekti. BM’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Sinirlioğlu, kuruma duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi:

“Birleşmiş Milletler’in vazgeçilmez olduğuna yürekten inanıyorum. Bu kurumun bir alternatifi yoktur. Adaylığım basit bir inanca dayanıyor: Sonuç üretebilen bir Birleşmiş Milletler’e ihtiyacımız var.”

Genel sekreterin tarafsız bir diplomat olarak kuruma rehberlik etmesi gerektiğini belirten Sinirlioğlu, AGİT’te yürüttüğü görevin bu açıdan kendisine deneyim kazandırdığını söyledi. Üstleneceği sorumlulukları şeffaflık, bağımsızlık ve tarafsızlık içinde yerine getireceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini vurguladı.

“BU GÖREV İÇİN YETİŞTİRİLDİM”

Adaylığı ve göreve uygunluğuyla ilgili soruları da yanıtlayan Sinirlioğlu, BM Şartı ile uluslararası hukuku rehber alacağını belirtti.

Sinirlioğlu, “Şu da bir gerçek ki, ben bu görev için yetiştirildim; gerekli tüm deneyime ve yetkinliğe sahibim. Bu iş için uygun olduğuma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yarışa geç katılmasına ilişkin soruya ise süreci izleyen Türk yetkililerin, görüşmelerde tıkanıklık yaşandığını ve başka adayların da ortaya çıktığını görmesi üzerine deneyimli bir diplomatı seçenek olarak sunmaya karar verdiğini söyledi.

BM REFORMUNDA ÜYE DEVLETLERİN ROLÜNE İŞARET ETTİ

BM’nin yeniden yapılandırılması ve BM Şartı’nda değişiklik yapılması konularında Sinirlioğlu, karar yetkisinin üye devletlerde olduğunu vurguladı.

Reform sürecinin üye devletler tarafından başlatılıp sonuçlandırılması gerektiğini belirten Sinirlioğlu, genel sekreterin rolünü, ülkelerin uzlaşmaya ulaşmasına yardımcı olmak şeklinde tanımladı. Seçilmesi halinde bu amaçla üye devletlerle temas yürüteceğini ifade etti.

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisine ilişkin tartışmaların da üye devletleri ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

TÜRKİYE RESMİ BAŞVURUYU EKİM SONUNDA YAPTI

Türkiye, Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreter adaylığı için resmi başvurusunu ekim ayının sonunda gerçekleştirmişti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sinirlioğlu’nun niteliklerini, uluslararası deneyimini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun bulduğunu açıklamıştı.

Ağustos-Kasım 2015 döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Sinirlioğlu, 2016-2023 yıllarında Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev aldı. Kıdemli diplomat, halen AGİT Genel Sekreterliği görevini sürdürüyor.