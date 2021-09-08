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Gündem Sinirlenip, "Hakkını helal edersen şerefsizsin" dedi, Yargıtay bakın ne kadar verdi!
Gündem

Sinirlenip, "Hakkını helal edersen şerefsizsin" dedi, Yargıtay bakın ne kadar verdi!

Sulh Ceza Mahkemesi, “Bende hakkın varsa, Allah rızası için helal etme, helal edersen şerefsizsin” diyen kişiyi suçlu buldu. Temyiz edilen karar Yargıtay’da bozuldu. Yargıtay 18. Ceza Mahkemesi, sözlerin hakaret içermediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:01:00 -
Sinirlenip, "Hakkını helal edersen şerefsizsin" dedi, Yargıtay bakın ne kadar verdi!

 yeniakit.com.tr 

Yargıtay 18. Ceza Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, “Bende hakkın varsa, Allah rızası için helal etme, helal edersen şerefsizsin” sözleri nedeniyle mahkum ettiği sanık hakkındaki kararı bozdu.

Yargıtay tarafından verilen kararın içtihat metni şu şekilde:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;

Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik ifadesine sanığın “…bende hakkın varsa, Allah rızası için “helal etme”, helal edersen “şerefsizsin…” diyerek karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın “şarta bağlı” veya “bir olasılık halinde dile getirildiği”, “hakaret etme kastıyla hareket edilmediği” gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...’ın ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19/09/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

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Yorumlar

BK

böyle kanun kararmı olur ya o zaman herkes bir birine şerefsiz desin hiç bir cezası olmasın oh ne güzel bu karar yanlış yoksa böyle kararlar örnek teşkil eder kim kime ne söyler o zaman Abuu
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