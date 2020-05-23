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Aktüel

Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim

Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polis ekipleri ise kent genelinde denetim yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:56:01 -
Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim

Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polis ekipleri ise kent genelinde denetim yapıyor.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 2000 yılında yapılan nüfus sayımından sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı Kilis’te, bugün marketler, fırınlar, tatlıcıların açık olması nedeniyle bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkarken, genelde alınan yasak kararına uyulduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde araçlar ile yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

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