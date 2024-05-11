Sınırdan kaçak yollardan geçmeye çalışan terör örgütü mensupları yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistana kaçmak isteyen ve Suriye'den Türkiye'ye sızmak isteyen biri PKK'lı diğeri FETÖ mensubu 10 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."



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