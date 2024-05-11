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Gündem Sınırdan kaçak yollardan geçmeye çalışan terör örgütü mensupları yakalandı
Gündem

Sınırdan kaçak yollardan geçmeye çalışan terör örgütü mensupları yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 16:46:46 - 2024-05-11 16:46:45
Sınırdan kaçak yollardan geçmeye çalışan terör örgütü mensupları yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Yunanistan sınırlarından kaçak yollarla geçmeye çalışan örgüt mensuplarının yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistana kaçmak isteyen ve Suriye'den Türkiye'ye sızmak isteyen biri PKK'lı diğeri FETÖ mensubu 10 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

 "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 
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