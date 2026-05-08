İzlediği belgeselden etkilendi! Evini 300 liraya satışa çıkardı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 36 yaşındaki Gina Sapsted, 370 bin sterlin değerindeki iki odalı dairesini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkardı. Kuzey Londra'nın Tottenham bölgesinde bulunan evi için Sapsted, yalnızca 5 sterlinlik çekiliş biletleri satıyor. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre çekilişin kazananı ya dairenin sahibi olacak ya da 300 bin sterlinlik nakit ödülü alma şansını elde edecek.