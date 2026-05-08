Otomobil devi yeni modeli Türkiye'de satışa çıkarıyor! Ön sipariş almaya başladı!
Toyota, yılın son çeyreğinde sınırlı adette Türkiye'de satışa sunacağı GR Yaris modeli için ön sipariş almaya başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'ndan elde edilen bilgi birikimini yol otomobiline taşıyan GR Yaris, motor gücü, dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürücü odaklı yapısıyla performans otomobilleri arasında konumlanıyor.

Toyota'nın daha iyi otomobiller üretme hedefi doğrultusunda geliştirilen GR Yaris, klasik geliştirme süreçlerinden farklı olarak ralli parkurlarında test edilerek şekillendirildi. Modelin geliştirme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler de görevalırken, araçta yol tutuş, denge ve sürüş hissini artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı.

GR Yaris'te yer alan 1,6 litrelik turbo beslemeli motor, 280 HP güç ve 345 Nm tork üretiyor. Modelde sunulan 6 ileri manuel şanzıman seçeneği, sürüş deneyimini performans odağında destekliyor. GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemi, gücü ihtiyaç duyulan aksa anlık olarak aktararak farklı yol koşullarında yol tutuş ve denge sağlıyor.

GR Yaris, standart versiyonunun yanı sıra aerodinamik performans ekipmanlarıyla geliştirilen özel bir versiyonla da tercih edilebilecek. Profesyonel pilotlar ve yarış ekiplerinin geri bildirimleriyle geliştirilen bu versiyon, aerodinamik verimliliği ve soğutma performansını artıran yeni parçalarla donatıldı.

Bu versiyonda büyük hava kanallarına sahip yeni kaput tasarımı, ön spoyler, ayarlanabilir büyük arka spoyler, geliştirilmiş taban hava yönlendirmeleri ve yeni hava kanalları bulunuyor. Söz konusu aerodinamik parçalar, yüksek hızlarda dengeyi artırırken modelin yol tutuş ve sürüş hassasiyetine katkı sağlıyor.

Toyota Gazoo Racing tarafından geliştirilen özel paket, motor sporlarından elde edilen mühendislik deneyimini GR Yaris'in yol versiyonuna aktarıyor. 2020'de tanıtılan GR Yaris, dünya genelinde 40 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Toyota’nın açıklamasına göre model, Avrupa'da yüksek müşteri memnuniyeti oranı yakalayarak performans otomobilleri segmentinde öne çıktı.

