En büyük kalkan... Arıtma cihazları tamamen bitiyor: Tek bir tohum 10 litre suyu cam gibi yapıyor

Binlerce yıl önce Antik Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlar tarafından su temizlemek için kullanılan Moringa (Moringa oleifera) ağacı, Brezilya ve İngiltere'den araştırmacıların dikkatini çekti. Nisan ayında yayımlanan yeni bir çalışma, bu hızlı büyüyen ağacın tohumlarının sudaki en büyük düşmanımız olan mikroplastikleri bir mıknatıs gibi çektiğini ortaya koydu.