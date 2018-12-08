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Sınırdan girmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı

Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 terörist, jandarma tarafından yakalandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:39
Sınırdan girmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı

Suriye’nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan ve silahsız oldukları tespit edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 terörist, jandarma tarafından yakalandı. Terör örgütü mensupları ilçe jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:39
  1. Sınırdan girmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı
  2. Şanlıurfa
  3. Ceylanpınar
  4. PKK'lı teröristler

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