Sınırda tehlikeli hareketlilik! İlk kez görüntülendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki sınır hattında gözlem noktası kurulacağını ABD Savunma Bakanı James Mattis açıklamıştı. Mattis buna gerekçe olarak, Türkiye'yi DAEŞ gibi radikal unsurlar veya Esed rejimi kaynaklı terör tehdidinden korumayı göstermişti.

ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye sınır hattına toplam 12 ayrı gözlem noktası kurmayı planladığı ve ilk etapta bu sayısının 5 olacağı belirtilmişti.

İlk gözlem noktasının kurulumuna başlanıldı... Binanın etrafında ABD ordusuna ait araçlar dikkat çekiyor...

İlk gözlem noktası kurulmaya başlanıldı

Ankara'nın tepkisine rağmen terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğine devam eden ABD, Akçakale'nin karşısında yer alan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ilk gözlem noktasının kurulmasına başlanıldı. Yerel kaynakların geçtiği görüntüde, ABD askeri araçlarının kurulan gözlem noktasının etrafında olduğu görülüyor.

Türkiye bu hamleye karşı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştığını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Haber7)