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Sınırda tehlikeli hareketlilik! İlk kez görüntülendi

ABD Ordusuna bağlı güçler, Tel Abyad'da sınırlarımıza yakın olan bir bölgede (Akçakale), gözlem noktası kurulumuna başladı.

27 Kasım 2018 Salı 17:44
Sınırda tehlikeli hareketlilik! İlk kez görüntülendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki sınır hattında gözlem noktası kurulacağını ABD Savunma Bakanı James Mattis açıklamıştı. Mattis buna gerekçe olarak, Türkiye'yi DAEŞ gibi radikal unsurlar veya Esed rejimi kaynaklı terör tehdidinden korumayı göstermişti.

ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye sınır hattına toplam 12 ayrı gözlem noktası kurmayı planladığı ve ilk etapta bu sayısının 5 olacağı belirtilmişti.

İlk gözlem noktasının kurulumuna başlanıldı... Binanın etrafında ABD ordusuna ait araçlar dikkat çekiyor...

İlk gözlem noktası kurulmaya başlanıldı

Ankara'nın tepkisine rağmen terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğine devam eden ABD, Akçakale'nin karşısında yer alan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ilk gözlem noktasının kurulmasına başlanıldı. Yerel kaynakların geçtiği görüntüde, ABD askeri araçlarının kurulan gözlem noktasının etrafında olduğu görülüyor.

Türkiye bu hamleye karşı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştığını belirterek, "Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Haber7)

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:44
  1. Ankara
  2. ABD Savunma Bakanı James Mattis
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  4. ABD gözlem noktası
  5. Suriye
  6. Türkiye sınırında hareketlilik
  7. ABD
  8. Türkiye

YORUM YAZ

  • heyttttheytttt28 dk önce
    devletimiz malesef, cok sessiz ve eli bali kaliyor bu tehlikede, yarin yilanin basini büyüttüklerinde ne yapacaklar bakalim, bu kadar Türkiye sinirina bunlara yapmanin anlami nedir ? bunudami kavrayamiyorlar ? dünya nükleer krizi cikacakti bir zamanlar, kübaya rusya silah indirdi diye...kendi yakinlarina gelince neden istemelerde, onlar bize yapinca sessiz kaliyoruz,hic bir aciklamadami istemez bizimkiler bu amerikadan ?malesef cok yavas hareket yapiyoruz.. sizde girin onlarin yakinlarina bir üst kurun. ne bok isleri var taa 15.000 kilometreden geliyorlar yapiyor ses yok, bize 2-3 km yakininda, ama biz halen uyuyoruz,
  • mal mal bakmakmal mal bakmak33 dk önce
    zamanında oralara girmez beraber devriye atmacılık oynarsanız böyle olur.geçmiş olsun.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    ısraelin piçi yahudi abd başımıza çorap örüyor 12 tane uyu tc uyu. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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