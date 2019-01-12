Sınırda operasyon provası!
TSK, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesinde sınırda eğitim faaliyetlerine devam ediyor.12 Ocak 2019 Cumartesi 17:57
Türkiye, sınır tehditlerini ortadan kaldırmak ve yurt dışından gelen terör tehditlerini yok etmek için Fırat Kalkanı Harekatı'yla başladığı operasyonlara, Zeytin Dalı Harekatı'yla devam etmişti.
Sıra Münbiç ve Fırat'ın doğusunda
TSK, şimdi de Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlanıyor. Sınıra yapılan çok sayıda sevkiyatın yanı sıra Türk askeri, tanklarla birlikte eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.
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