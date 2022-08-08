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Yerel Sınırda kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulundu
Yerel

Sınırda kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen bir ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 18:50:00 -
Sınırda kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında parçalanmış bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Suriye sınırında yer alan Ateşoğlu Hudut Karakolu ile Boztepe Hudut Karakolu arasındaki bölgede parçalanmış bir ceset bulundu. Cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

Yırtıcı hayvanlar parçalamış!

Olay yerine giden jandarma ekipleri, sınıra yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ceset üzerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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