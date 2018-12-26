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Sınırda hareketlilik! Çok sayıda ZMA sevk edildi

Kilis'ten Suriye’nin Münbiç bölgesine çok sayıda zırhlı muharrebe aracı sevkiyatı yapıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:13
Sınırda hareketlilik! Çok sayıda ZMA sevk edildi

Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharrebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA’lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:13
  1. Hatay
  2. Kilis
  3. Suriye sınırı

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