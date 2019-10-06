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Sınırda dikkat çeken görüntü!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar taşıyor.

06 Ekim 2019 Pazar 20:55
Sınırda dikkat çeken görüntü!

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör  örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır  hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri  operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları,  Ras'ül  Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.


 
Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD  helikopterinin devriye attığı gözlendi.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar  yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 20:55
  1. Ordu
  2. suriye
  3. pkk
  4. ypg
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • ahmetahmet15 dk önce
    bu siyonist çetenin yönrttigi haydut ABD lilerin Korede canini kurtaran KAHRAMAN TURK ORDUSU, suriyede dusmanlik yapan ABD /ingiliz/Fransiz vs nin eceli olacak bu gidisle... eski Turkiye yok artik, komadan cikip misyonunu kiyamete kadar unutmayacak ve geregini yapma gucune sahip YENI TURKIYE VAR!
  • Osmanlı Osmanlı 15 dk önce
    Bir gece ansızın diyeceğimde , o gece artık gelmeyecek gibime geliyor , biz bu şeytan abd ye çokmu güvendik ne ?
  • AlïAlï57 dk önce
    Kıbrıs harbinde de 110cm demirli beton tunellerin içine saklanip ateş ediyorlardi ikinci gunde terk edip tuyduler. Camilerimizde gozumuz yaşli dua ediyoruz askeriz,bguvenlik guçkerimiz için. Allah bizimle inşaallah

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