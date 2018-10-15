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Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 15 kilometreyi buldu

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 15 kilometreyi buldu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:11
Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 15 kilometreyi buldu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu. 

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun, TIR'ların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını belirtti.

EDIRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NDAN YURT DISINA CIKIS YAPMAK ICIN BEKLEYEN TIR'LAR 13 KILOMETRE KUYRUK OLUSTURDU.(FOTO: ALI CAN ZERAY/DHA,EDIRNE)

"Kimse bizimle ilgilenmiyor"

Hollanda'ya ihraç yükünü götürmek için dün 18 kilometreden kuyruğa girip çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Caner Adalı, "Burada dünden bu yana bekliyoruz. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kuyrukta yemek yiyeceğimiz, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesisimiz yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor" dedi.

Almanya'ya gitmek için sınırda sıranın kendisine gelmesini  beklediğini belirten Ahmet Ateş ise "Günlerdir kuyrukta bekliyoruz. Cuma günü İstanbul'dan çıkış yaptım. Yaklaşık 24 saatte buraya kadar geldim. Önümde şu an 5 kilometre kuyruk var. Bugün çıkış yapmamız zor. Bizimle ilgilenen yok. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesis yok" dedi. 

EDIRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NDAN YURT DISINA CIKIS YAPMAK ICIN BEKLEYEN TIR'LAR 13 KILOMETRE KUYRUK OLUSTURDU.(FOTO: ALI CAN ZERAY/DHA,EDIRNE)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:11
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Kapıkule Sınır Kapısı
  4. TIR Kuyruğu

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